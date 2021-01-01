Каждый год 1 января волгоградский губернатор ходит в больницу. В 2021-м Андрей Бочаров не стал рушить традицию – отправился поздравлять с Новым годом врачей, медсестер и пациентов Волгоградского онкодиспансера. А заодно посмотрел, как продвигается строительство нового корпуса онкоцентра, который строят по соседству с действующей больницей. Как отчитался главе области подрядчик, новый центр готов уже на 60%, и рабочие укладываются в график.Здание построили еще в прошлом году, и в последние месяцы строители занимаются отделкой, коммуникациями, фасадом. Внутри уже появились радиаторы отопления. Много внимания уделяют безопасности: в отделениях онкоцентра ставят противопожарные двери, монтируют систему экстренного вызова персонала. Установили уже даже лифты и некоторое оборудование.Напомним, в 2022 году здесь откроется детская и взрослая поликлиники на 100 и 600 посещений в смену, появятся отделения маммологии, эндоскопии, клинико-диагностическая лаборатория, блок реанимации и интенсивной терапии. Рядом будут строить ПЭТ-центр, очень нужный онкобольным.- Нам необходимо построить еще один серьезный объект - радиологический корпус. Сегодня мы обсуждали эту тему с руководством комитета здравоохранения, онкослужбы нашей. Решение принято. Общий объем необходимых средств - около 1,5 миллиарда рублей, - заявил губернатор журналистам.В действующем онкоцентре, куда губернатор заглянул с поздравлениями, тоже не прекращается обновление. Там ремонтируют и оснащают отделение за отделением. Сейчас ремонт идет в гематологическом отделении. А отделения паллиативной помощи, рентген- и лучевой терапии, дневного стационара обновили в предыдущие годы.