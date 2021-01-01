Многие волгоградцы еще только просыпаются и планируют к вечеру выйти из дома погулять. Те, кто встал раньше, или даже решил сегодня отправиться в путешествие, видели, что погодка не очень летная. Туманы, гололед, морось, ветер. К счастью, это не сказалось на работе аэропорта. Несмотря на то, что на подъездах к воздушной гавани Волгограда 1 января был сильный туман, самолеты приземляются и улетают в штатном режиме. Есть небольшие задержки рейсов на 30-40 минут, но они скорее связаны с погодой в Москве, а не в Волгограде. А в Волгограде такая неприятная погода сохранится, по прогнозам волгоградского Гидрометцентра, еще и 2 января.Как прогнозируют синоптики, завтра в Волгоградской области сохранится переменная облачность, местами осадки в виде мороси. Температура будет скакать с минуса на плюс, из-за этого на дорогах будет гололед. Учитывайте это, если решите отправиться в гости на машине. В Волгограде ночью будет -1…-3, днем второго января от нуля до +2. В области будет холоднее. В некоторых районах подморозит до -11, в южных наоборот ждут +4. Ветер не даст насладиться прогулками – порывы обещают до 11 метров в секунду.