Мамы этих детей пропустили бой курантов и голубой огонек, но вряд ли об этом жалеют: в эту новогоднюю ночь их ждало другое чудо: после боя курантов в Волгоградской области родились 12 детей. 1 января 2021 года число жителей нашего региона пополнили 7 девочек и 5 мальчиков. Первым человеком, родившимся в первый день Нового года, стала девочка. Она появилась на свет в 1.20 в перинатальном центре №1 в Волжском. Эта малышка - первенец в семье.Счастье привалило многодетной семье из Котово – в эту ночь в их семье родился четвертый ребенок - мальчик. Рожала мама в центральной городской больнице Камышина. Многодетной в эту ночь стала и семья волгоградцев – их третий ребенок появился на свет в 3.45. Родиться девочке помогли врачи роддома №2. Всего здесь за ночь приняли роды три раза. Столько же малышей, по информации комитета здравоохранения Волгоградской области, родилось в Новый год в роддоме №7.