Очень неприятная история случилась с 31-летней девушкой-водителем 31 декабря в Волжском. Днем она ездила по делам и готовилась встречать Новый год. Но на перекрестке улиц Мира и Нариманова поворачивающая налево «Хонда» подрезала ее иномарку. 33-летний молодой человек создал ей помеху. Видимо, он спешил по делам в этот день сильнее всех. Девушка вывернула руль, но не смогла избежать аварии - улетела в металлическое ограждение проезжей части.Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, волжанку с травмами увезли в больницу. Но в палате встречать Новый год девушка не захотела, и отпросилась домой. В завершении года это была единственная серьезная авария, в которой пострадали люди. Хотя мелких ДТП в предновогодней суете на улицах города было немало. К счастью, там пострадали только железки.