Неспокойной выдалась новогодняя ночь у волгоградских спасателей, которые с 31-го декабря на 1-е января не сидели за праздничным столом, а заступили на дежурство. Вызовы в Новый год пожарным поступали без конца, но в большинстве случаев это были горящие мусорные контейнеры во дворах и бани. Почти все пожары, по информации ГУ МЧС по Волгоградской области, произошли из-за неосторожного обращения с огнем встречавших новый год жителей региона.Несколько квартир, бань и саун потушили еще в тот момент, когда мы резали оливье и смотрели «Иронию судьбы». А житель девятиэтажки на Тракторном и вовсе поехал встречать Новый год в больницу – его квартира загорелась, а сам он пострадал во время пожара. Это было в 19.15. Полтора часа спустя на пожаре пострадал житель Ленинска, у которого квартира загорелась из-за проводки.Баню в поселке Куйбышев пожарные тушили, когда вся область слушала бой курантов. Пожар случился ровно в 00 часов 00 минут. Выгорело строение полностью, и здесь причина – неосторожное обращение с огнем. Скорее всего, кто-то неаккуратно обращался с пиротехникой.В Краснооктябрьском и Красноармейском районах Волгограда, в Камышине и Котельниково в новогоднюю ночь сгорели 6 контейнеров для мусора во дворе. Конечно, в ЧП никто не пострадал, только доставили хлопот пожарных. Везде причина – неосторожное обращение с огнем. А из-за нарушения эксплуатации печи в Средней Ахтубе и Городище сгорели две бани.