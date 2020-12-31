Считанные часты до нового 2021 года. Остались последние приготовления к праздничному столу и наступит момент боя курантов. Но не все в полночь будут открывать бутылки шампанского. Оперативные службы Волгоградской области на посту, чтобы в случае необходимости прийти на помощь. В период новогодних и рождественских праздников у них режим повышенной готовности. А работы у служб хватает. Ежедневно на номер «Системы «112» в Волгоградской области поступает более шести тысяч звонков. Людям, в основном, требуется помощь пожарной охраны, полиции, скорой помощи и газовиков.В панике человек может забыть номер нужной службы. Чтобы не тратить время, при возникновении любого происшествия можно набрать 112. Оператор передаст информацию по нужному адресу. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, развитие «Системы «112» позволяет органам власти и профильным ведомствам эффективно взаимодействовать и оперативно приходить на помощь людям.Единый номер работает на всей территории региона. Он объединил органы управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, дежурно-диспетчерские пункты экстренных оперативных служб. В экстренном режиме есть возможность оказать помощь людям, попавшим в беду на границе с соседними регионами. А используемая экстренного реагирования на транспорте «ЭРА-ГЛОНАСС» позволяет автоматически установить место ДТП. Конечно же, хочется, чтобы в новом году у волгоградцев было мало поводов для звонков по номеру «112».