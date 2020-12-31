Новый 2021 год начнется в Волгоградской области со снегопада. Синоптики пророчат на юге России местами сильный снег, а местами снег с дождем, при этом температура воздуха будет колебаться от плюсовых до минусовых отметок. А это значит, что гололед неизбежен. В Упрдор Москва-Волгоград уже привели спецтехнику в состояние повышенной готовности.- По данным Гидрометцентра, 1-3 января 2021 года в Волгоградской, Ростовской, Воронежской и Тамбовской областях возможны снег с дождем и гололедица. Чистить и обрабатывать дороги в этих регионах будут 513 единиц техники, 184 – в Волгоградской области, - сообщают в Упрдор Москва-Волгоград.При этом говорят, что количество спецтехники на трассах будет регулироваться в зависимости от обстановки. Но водителей просят быть крайне осторожными при движении по трассам и соблюдать ПДД и бдительность, избегать резких маневров, выбирать скоростной режим согласно погодным условиям и не создавать препятствий для работы спецтехники.НА ЗАМЕТКУВ случае нештатной ситуации на трассе обращаться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград:- в Тамбовской и Рязанской областях: (4752) 710432;- в Ростовской области: 8(863) 2329460;- в Волгоградской области: (8442) 50-31-22.