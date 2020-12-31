Отличный подарок к Новому году сегодня, 31 декабря 2020, сделали волгоградским медикам, которые работают с коронавирусными пациентами: им подарили 23 автомобиля «Лада» и «Нива». Машины передали в центральные районные больницы региона. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в администрации области.- Эти автомобили будут обслуживать центры амбулаторной помощи пациентам с коронавирусной инфекцией: доставлять жителей в медучреждения, а медработников — на вызовы к месту жительства людей. Также на этих машинах будут доставлять лекарства в отдаленные населенные пункты, и перевозить биоматериалы для исследований, -уточняют в администрации области.Передача техники состоялась на площадке больницы №25 Волгограда.- Автомобили эти закуплены в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение», - добавляют в администрации региона.