К новому году на Набережной Волгограда установили деревянные горки. Прямо возле украшенной новогодней елки. Детвора тут же потянулась с ватрушками и ледянками на «покатушки». Вот только снега зима Волгограду еще не досыпала. Но в мэрии нашли выход из положения и установили на Набережной снежные пушки, которые используют для горнолыжных склонов и лыжных трасс. Они поливают горки из пушек ледяным дождем. Детвора в восторге.\\\\Напомним, что рядом – в пойме реки Царица – работают тюбинговые трассы и самый большой каток в Волгограде, который принимает гостей даже при температуре воздуха плюс 10 градусов. А в Новому году волгоградские синоптики обещают похолодание. В Волгограде 1 января будет 0...-2 градуса, а по области местами даже пройдет небольшой снег, точнее – снежные зерна или морось. Снеговиков, конечно, не слепишь, а вот гололед обеспечен.