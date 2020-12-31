2020-й был тяжелым годом и даже его последний день выдался в Волгограде напряженным. 31 декабря, когда волгоградцы заняты приготовлением к празднику и вода просто крайне необходима, по городу то тут, то там происходят порывы на водопроводах. Утром без воды осталась часть Краснооктябрьского района из-за порыва на магистральном водоводе по улице 39-й Гвардейской Дивизии и улицы Репина. А днем воду отключили и на Семи ветрах.«Ну вот, нам воду отключили. Всю!» - негодуют жители в соцсетях.В «Концессии водоснабжения» успокаивают: вода будет с минуты на минуту. Исчезла вода не из-за порыва, а из-за того, что остановилась водонапорная станция в Дзержинском районе. Ее уже запустили и напор в системе восстанавливается. Жителей Землячки и Семи ветров просят потерпеть буквально пару часов.К слову, порыв на 39-й Гвардейской Дивизии уже тоже устранили.- В ближайшие часы система начнет постепенно заполняться водой, - сообщают в «Концессии водоснабжения». - Теплоснабжение горожан осуществляется в полном объеме.