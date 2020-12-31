В январе 2021 года в расписании аэропорта Волгограда появится еще три новых маршрута. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе волгоградской воздушной гавани, авиакомпания «Азимут» возобновляет перелеты из Волгограда в Ростов-на-Дону, а также в Минеральные воды и в Нижний Новгород.- Рейсы будут выполняться по каждому из направлений дважды в неделю. Стоимость билетов из Волгограда по каждому из направлений начинается от 888 рублей, - добавляют в пресс-службе аэропорта Волгограда.Напомним, ранее объявили, что в январе 2021-го из Волгограда откроют семь новых направлений полетов. Самолеты авиакомпании ЮВТ АЭРО начнут летать из Волгограда в Казань, Сургут, Челябинск, Омск, Красноярск, Пермь и Усинск.- Приобрести билеты и получить дополнительную информацию о рейсах можно на сайте авиакомпаний, - отмечают в пресс-службе воздушной гавани.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКуда в 2021 году из Волгограда можно будет улететь по льготным билетам (подробнее)