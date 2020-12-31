Какой Новый год без салюта? Несмотря на то, что в Волгограде отменили все массовые гуляния, фейерверк будет. В новогоднюю ночь праздничный салют прогремит в Волгограде 1 января 2021 года в час ночи. Запускать его будут в пойме реки Царица у интерактивного музея «Россия - Моя история». Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе мэрии.Напомним, именно в пойме установлена главная елка Волгограда. И именно здесь с 23 часов 31 декабря 2020 года до 1 часа ночи 1 января 2021 года состоится концерт. Правда, на сцене будут только два главных персонажа праздника - Дед Мороз и Снегурочка. А выступления артистов покажут на большом экране. Но, в администрации Волгограда, пообещали, что скучно не будет. Для волгоградцев, которые решат прийти в пойму в новогоднюю ночь, подготовили разнообразную программу, рассчитанную на любой возраст: будут звучать и ретро-шлягеры, и современные исполнители, и даже народные песни.