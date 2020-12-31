Коронавирус испортил новогодние праздники еще 275 жителям Волгограда и области, которые получили положительные тесты и не смогут встретить праздник в кругу семьи и с соблюдением всех традиций. Среди новых заболевших ковидом 4 младенца, семь дошколят и сразу 40 школьников. Но больше всего коронавирус подкосил людей старшего поколения – 113 заразившихся старше пятидесяти. В Волгограде на сегодня всего 75 инфицированных, в Волжском тоже относительно немного – 18. Зато районы бьют рекорды: В Иловлинском сразу 33 заболевших, в Старополтавском – 28, в Жирновском – 21, в Николаевском – 16. Всего же на 31 декабря 2020 года заболевшие коронавирусом распределены по 24 городам и районам Волгоградской области.Как рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе, в Котово на сегодня тоже немало заразившихся коронавирусом – сразу 12 человек, в Светлоярском районе десять новых случаев, в Котельниковском – 9. По 8 новых заболевших в Среднеахтубинском и Быковском, по семь – во Фролово и Ленинском, а в Городище 31 декабря пятеро инфицированных жителей.И в десяти районах Волгоградской области на последний день года относительно небольшой прирост заболевших ковидом. По три человека в Камышине и Урюпинске, по два – в Еланском и Кумылженском, Алексеевском и Палласовском. По одному ковидному пациенту добавили в списки Калачевский и Руднянский, Нехаевский и Октябрьский районы региона.