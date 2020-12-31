Коронавирус продолжает приносить горе в семьи жителей Волгограда и области. На последний день уходящего 2020 года оперштаб подтвердил еще пять смертей пациентов с коронавирусом. Среди умерших от вызванных ковидом и пневмонией осложнений двое мужчин и три женщины, все они из старшей возрастной группы – от 57 до 70 лет. В отличие от большинства дней среди жертв коронавируса на сегодня нет жителей миллионного Волгограда. Ковид унес жизни жителей Камышина, Михайловки, Среднеахтубинского и Палласовского районов. У всех пятерых были патологии сердечно-сосудистой системы.В Палласовской ЦРБ скончался 70-летний мужчина из Палласовского района. Он поначалу пытался лечиться самостоятельно и к врачам обратился только через неделю, как и 71-летняя жительница Среднеахтубинского района, и 60-летняя камышанка, которые скончались в местных ЦРБ.А вот 57-летний Камышанин почел к доктору, как только заболел. Но ему тоже не помогло ни лечение терапевта поликлиники, ни медики горбольницы №1. Противоположная ситуация в случае с 65-летней женщиной из Михайловки, которую привезли в Михайловскую ЦРБ уже в тяжелом состоянии. Даже дату ее заболевания установить не удалось. Слишком коварен оказался коронавирус для людей с сердечными заболеваниями.Всего в регионе скончались от ковида и его осложнений уже 458 волгоградцев.