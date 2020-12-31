Авиакомпании отменили несколько авиарейсов из Волгограда, которые были запланированы на 31 декабря 2020 и 1 января 2021 года. Не смогут навестить родных и близких в новогодние праздники пассажиры, которые собирались вечером в канун Нового года, а также сразу после полуночи прилететь из Москвы и Краснодара. Соответственно не вылетят из Волгограда четыре самолета в столицу и один в Краснодар.Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на онлайн-табло Международного аэропорта Волгограда, среди отмененных вылетов четыре рейса Волгоград – Москва (Шереметьево) авиакомпании «Аэрофлот», которые должны были приземлиться в столице за час до наступления Нового года, утром и вечером 1 января, а также утренний рейс Волгоград – Краснодар авиакомпании ЮТэйр.Остальные самолеты из Волгограда и в Волгоград прилетят на Новый год по расписанию.