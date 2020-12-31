Этот новый год жители сразу нескольких многоэтажных домов по улице 39-ой Гвардейской рискуют остаться без воды: сразу после первой коммунальной аварии последовала вторая. «Концессии» в тот же день, 30 декабря, переключили потребителей на резервную схему водоснтремонтировали прохудившийся магистральный водопровод. Однако на этом не закончилось: сразу же случился порыв на другом участке.- 30 декабря бригада «Концессий водоснабжения» устранила порыв на магистральном водопроводе в Краснооктябрьском районе. При запуске водоснабжения специалисты зафиксировали технологическое нарушение на другом участке водовода – на пересечении улиц 39-й Гвардейской Дивизии и Репина, - добавили в пресс-службе ведомства.Пока волгоградцы жалуются на отсутствие воды или маленький напор, рабочие пытаются залатать трубу. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе «Концессий», аварию обещают ликвидировать уже к обеду 31 декабря. Возможна задержка, но бригады делают все от них зависящее, трудятся с ночи, поэтому есть все шансы, что хозяйки успеют накрыть праздничный стол, навести порядок дома и встретить праздник с комфортом. Главное, чтобы инцидент не повторился.