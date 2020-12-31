За минувшие сутки волгоградские автомобилисты устроили шесть аварий с пострадавшими. Из-за невнимательности и нарушения ПДД некоторые жители Волгоградской области отметят Новый год в больницах. Из всех случаев повезло только двум 18-летним волжанкам, которые хоть и получили травмы, но в госпитализации не нуждались.ДТП произошло 30 декабря ночью в Волжском. Девушки переходили проезжую часть по «зебре» на разрешающий сигнал светофора.- 50-летний водитель, управляя автомашиной «Хендэ Гетц», двигаясь по улице Александрову со стороны Дружбы в направлении Мира, при повороте направо (на разрешающий сигнал светофора) совершил наезд на двух 18-летних девушек-пешеходов, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.Девушкам оказали медицинскую помощь на месте. Отметим, что ГИБДД советует водителям быть предельно внимательными - на дорогах гололед.