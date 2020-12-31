Волгоградцы, которые пользуются маршрутками №23А и №36, должны учесть, что с 1 января 2021 года микроавтобусы изменят схемы движения. Так, 36-ая будет ходить от остановки «Роддом ТЗР» и «ТРЦ «Парк Хаус», а 23А будет довозить жителей «Родниковой Долина» до железнодорожного вокзала.- Новая схема маршрута №23А позволит избежать дублирования маршрута с целым рядом направлений, проходящих по основным городским магистралям, - добавили в мэрии.Что касается 36-ой маршрутки, то она начнет курсировать с северной части города-героя - остановки «39-й Гвардейской Дивизии», без заезда на проспект Ленина продолжит путь по Второй продольной через улицы Чайковского, Землячки, мимо Больничного комплекса, улиц Космонавтов, Воздушной Армии и до конечной.Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации, на каждом маршруте будет работать по 20 единиц транспорта, интервальность в час пик составит 10 минут.