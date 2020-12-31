Не только власти Волгограда украшают город-герой к Новому году, но и сами волгоградцы. Что может быть приятней отдыха в уютном, теплом кафе, в котором так и веет праздником? В Рамках конкурса бизнесмены посоревновались, кто оригинальнее украсит свои заведения: кафе и рестораны, магазины, ярмарки, рынки. Среди всех участников выбрали 55 призеров, 17 из которых заняли первые места, остальные разделили вторы и третьи.- Так, например, предприниматель, торгующая одеждой в Центральном районе, установила рядом со своим магазином на лице. 7-ой Гвардейской композицию из наряженного в платье хвойного дерева, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.Другие украшали территорию и фасады зданий, использовали арт-объекты, главный символ года – елочку. Да и сами хвойные деревья, растущие на улицах, теперь сияют гирляндами.