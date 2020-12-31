Центральный районный суд Волгограда избал меру пресечения для директора «ГринЛайт» Фирсова – пока региональное УФСБ расследует уголовное дело, он будет находиться под арестом. Напомним, в рамках нацпроекта «Экология» Фирсов заключил контракт, пообещав за 269 миллионов ликвидировать 19 несанкционированных свалок в Среднеахтубинском районе. Однако вместе этого часть мусора по его распоряжению просто засыпали грунтом.- Достоверно зная, что работы по ликвидации свалок в полном объеме не выполнены, подготовил акт освидетельствования окончания работ по данным работам, подтверждающий соответствие проведенных работ, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе природоохранной прокуратуры.Добавим, что в отношении Фирсова уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества» с использованием служебного положения. А силовикам п предстоит выяснить, сколько неубранных свалок обогатили Фирсова.