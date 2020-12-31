Этот год завершается, пора подводить итоги. Так, волгоградские фермеры 2020-ом получили 460 миллионов рублей в качестве поддержки от государства. Это 126 хозяйств и кооперативов, около 30 миллионов каждому. В основном субсидиями воспользовались животноводческие фермы.- 102 жителя села получили поддержку для развития семейных животноводческих ферм, а также недавно сформированных хозяйств. Сумма выплат достигла практически 330 млн рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.Девять кооперативов получили почти 100 миллионов рублей в качестве поддержки. В основном средства тратятся на закупку специального оборудования, в частности для заготовки кормов, создания рабочих мест, закупку крупного рогатого скота.Отметим, что развитие агробизнеса - одна из основных задач, поставленным региональными властями еще в 2014 году.