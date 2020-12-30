Они настоящие волшебники. Врачи герои не только в этом пандемийном году. Они спасают жизни людям с различными опасными болезнями. Так в Волгограде медики двух учреждений спасли жизнь женщины, у которой была огромная опухоль. Высокотехнологичную гинекологическую операцию выполнили специалисты больниц №25 и №5, сообщили «КП-Волгоград» в облздраве. Перед хирургическим вмешательством состоялся консилиум. Патология была серьезной, у опухоли было аномальное расположение. Порой подобные вмешательства грозят серьезными последствиями. Зачастую пациентов не удается спасти.Но волгоградские медики сделали почти чудо. Шесть врачей провели 4-часовую операцию. И все прошло благополучно. Они вырезали миому весом 5 килограммов. Сегодня женщина чувствует себя удовлетворительно, время после операции проходит без осложнений.