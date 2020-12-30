Предстоящий Новый год в Волгограде и области будет скользким. Не по характеру, а по погоде. О неблагоприятных метеоусловиях с 30 декабря по 1 января предупреждает региональный Главк МЧС. На территории Волгоградской области ожидаются гололед и гололедно-изморозевые отложения. Так что выходить на улицу надо аккуратно и осторожно. В ближайшие сутки ожидается местами морось, небольшой снег, туман. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском гидрометцентре, температура воздуха по области ночью 31 декабря от 7 до 12 градусов мороза, в северных районах до -17. Завтра днем 2-7 со знаком «минус». В Волгограде температура воздуха в ночные часы -8-10, днем 2-4 градуса мороза.Спасатели во время гололеда советуют надевать обувь с нескользящей подошвой на микропористой основе. Если такой нет, то можно наклеить лейкопластырь или изоленту, либо натереть подошвы песком или наждачкой. Поход на улицу на каблуках может обернуться травмой ног или рук.От пешеходов во время гололеда требуется внимание. Если впереди лед, то преодолеть его нужно как лыжник: небольшими скользящими шажками. Тут, конечно, нужно идти без тяжелых сумок и не прятать руки в карманы. Пожилым людям рекомендуют использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если падения не избежали, то нужно присесть, чтобы снизить высоту приземления. Нужно еще успеть сгруппироваться.Особое обращение к водителям. Где-то проезжая часть может быть скользкой. Поэтому превышение скорости может закончиться аварией. Вряд ли кому-то хочется «подарка» в виде помятой машины или травм.