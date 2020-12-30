В Российской премьер-лиге наступила паузы. Команды находятся в отпусках. Подготовка ко второй части сезона начнется только после новогодних праздников. А Лига под конец года определила расписание матчей четырех туров после возобновления сезона. Первый официальный матч после сборов «Ротор» проведет 26 февраля. В 19.00 сине-голубые сыграют с «Тамбовом», скорее всего, в Саранске. В 21-м туре подопечные Александра Хацкевича дома примут «Химки». Стартовый свисток прозвучит в 16.30 6 марта. В 22-м туре РПЛ «Ротору» предстоит визит к «Уралу». Встреча пройдет 13 марта в 12.00. А в 23-м туре ожидается южное в гости к волгоградцам приедет «Ростов». Принципиальное противостояние состоится на «Волгоград Арене» 17 марта в 18.00.Напомним, РПЛ ушла на каникулы после игр 19-го тура. «Ротор» в турнирной таблице занимает 13-е место, находясь в зоне стыковых матчей. В активе сине-голубых 14 набранных очков.