В магазинах очереди все больше. Остался день, чтобы подготовить стол для встречи Нового года. Волгоградцы атакуют прилавки с продуктами. А цены на них все дороже. В новогоднюю ночь одним из основных блюд является оливье. И его ингредиент – яйца – в Волгоградской области все дороже. Их цена растет уже не первую неделю. За семь дней – с 21 по 28 декабря – куриные яйца выросли в цене на 6,1%. За десяток придется заплатить в среднем 73 рубля, сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградстате. На 3,67% подорожали мясные консервы для детского питания. Подросла стоимость кур – на 2,67%. Два месяца подряд ценники на овощи росли как на дрожжах. Теперь он немного замедлился. Огурцы подорожали на 2,87%, а помидоры – на 1,5%. Также чуть более чем на 1% стали дороже картофель, капуста, лук и морковь.Но ценники в магазинах не только растут. Кое-что дешевеет. Так на прошлой неделе стал выгоднее сахар-песок – на 2,2%. На 1,5% снизилась стоимость у стерилизованного питьевого молока. Подешевели также подсолнечное масло на 1,3% и пшеничная мука на 1,4%.