Их уже 453. Стольким волгоградцам к 30 декабря 2020 года установили посмертный диагноз – «умер от последствий коронавирусной инфекции». Сегодня подтвердили смерть еще у шестерых жителей Волгоградской области. В их числе четверо мужчин и две женщины.Четверо умерших жили в Волгограде. Двое из них в больнице №5: мужчина 68 лет и 60-летняя женщина. Оба пытались лечиться самостоятельно, обоих госпитализировали на «скорой» уже я тяжелом состоянии. Оба пациента с набором хронических заболеваний, которые и привели к летальному исходу.Еще двое из этого списка – 58-летние волгоградцы. Одного привезли в больницу №12 уже в крайне тяжелом состоянии, и врачам не удалось даже выяснить примерную дату заболевания пациента и где он мог его подхватить. Известно, что страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, плюс сахарный диабет. Его одногодка обратился за медпомощью спустя несколько дней с начала заболевания. После того, как тест на COVID-19 показал положительный результат, в в больницу №3 его госпитализировали уже с двухсторонней пневмонией. Там он и скончался.Не спасли врачи и 67-летнего жителя Октябрьского района, и 51-летнюю жительницу Михайловки. Хотя женщина сразу обратилась за медпомощью и лечилась согласно рекомендациям врачей.