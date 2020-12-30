Заболевших коронавирусом в Волгоградской области меньше не становится. Расширяется в последние дни и география распространения. Все глубже проникает зараза не только в крупные города, но в маленькие поселки. На сегодня, 30 декабря, 273 заболевших коронавирусом распределены по 24 районам Волгоградской области. Среди них 6 младенцев, 5 дошколят, 17 школьников. А больше всего цепляют ковид волгоградцы старше 50 лет, таких на сегодня 130 человек. Большинство заразившихся из Волгограда – плюс 91 заболевший, большой прирост зафиксирован в Волжском (+42) и Камышине (+23).Что касается районов, то больше всего в Волгоградской области на этот раз ковидных пациентов в Городищенском (+15) и Котельниковском (+14). В Михайловке списки заболевших пополнили 10 человек, в Калачевском районе – 9, по семь – во Фролово и Среднеахтубинском.Сразу в четырех районах по шесть ковид положительных за сутки, в их числе Ленинский и Николаевский, Новониколаевский и Старополтавский, пятеро инфицированных в Палласовском. Клетский и Котовский районы на сегодня получили положительные тесты на 4-х жителей, по три заболевших в Суровикино и Чернышковском, по два – в Светлоярском, Быковском, Киквидзенском и Руднянском. А вот Елань, Октябрьский, Серафимовичский и Новоаннинский районы обнаружили по одному инфицированному.Всего в регионе уже более 35 тысяч заразившихся коронавирусом, умерли 453 человека, вылечились 33 тысячи пациентов.