Утром 30 декабря в Волгоградской области на трассе столкнулись такси и рейсовый автобус, которые ехали из Волгограда в Москву. Авария произошла на 750 километре трассы Р-22 «Каспий» в Михайловском районе. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 23-летний водитель за рулем «Nissan Almera» влетел в ехавший впереди пассажирский автобус. Машина такси везла пассажиров из Астраханской области в столицу. В ДТП пострадали пять человек – все из легковушки. В больницу увезли двух мальчиков восьми и 13-ти лет. Также скорая помощь забрала водителя «Nissan», 18-летнего подростка и 39-летнюю женщину. У всех травмы различной степени тяжести.На месте аварии работает следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств. Рейсовый автобус направлялся из Волжского в Москву. У него была табличка транспортной компании «ВолгаЛайн».Это уже второе ДТП с участием рейсового автобуса из Волгограда. 25 декабря в Рязанской области пассажирский транспорт следовал из Москвы в наш регион. Однако автобус вылетел в кювет и перевернулся, по предварительной информации, из-за уснувшего водителя. Он и еще 3 человека погибли. 11 пассажиров получили травмы. Серьезно пострадал 10-летний Владислав Синилкин. Он лишился ног и руки. Мама мальчика собирает деньги на лечение.