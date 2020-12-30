Предприниматель из Светлоярского района Волгоградской области стал фигурантом уголовного дела по статье о невыплате зарплаты. Известно, что на мужчину работали восемь бетонщиков, которые с мая 2020 года перестали получать зарплату. Причин начальник не объяснял, лишь обещал вот-вот погасить долги, чтобы подчиненные продолжали выполнять свои обязанности. В итоге накопилось почти полмиллиона рублей долга.- Каких-либо финансовых трудностей у коммерсанта не имелось, полученными в качестве прибыли деньгами он распоряжался по своему усмотрению, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.Работники обратились в прокуратуру, расследование проводили сотрудники регионального С СКР. Лишь после вмешательства силовиков бизнесмен почти полностью погасил задолженность перед сотрудниками, но наказания ему не избежать.