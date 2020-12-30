Историю, которая произошла с волгоградцем по имени Дима (имя изменено по просьбе героя публикации*), иначе, как предновогодним чудом, не назовешь. Он должен был ехать в том злосчастном автобусе из Москвы в Волгоград, который 25 декабря 2020 перевернулся на трассе под Рязанью. Но опоздал на рейс.«Я работаю в Москве, а в Волгограде у меня семья и любимая девушка. 25-го у меня заканчивалась вахта, и я купил билет на автобус на последний рейс в надежде успеть на него и приехать домой пораньше. Но в тот вечер все пошло не так. Сначала задержали на работе. Потом долго собирал вещи. Потом меня задержали в общежитии, решив перепроверить все мои сумки (чтобы не дай Бог я не увез с собой никаких их ценностей), - вспоминает Дмитрий*. – Последней каплей стала пробка, с которой застряло мое такси.Волгоградец опоздал на свой автобус на 10 минут. Кстати, у него было место в первом ряду за водителем – как раз в том месте, куда пришелся основной удар во время падения автобуса в кювет. Но Дима еще не знал, как ему повезло.Он сдал билет, купил на следующий рейс и остался на вокзале ждать свой новый автобус.«Об аварии я прочитал в интернете, когда ехал следующим рейсом в Волгоград. У меня аж сердце в пятки ушло и в пот бросило. В такие моменты начинаешь верить в судьбу», - говорит Дима*.