Прямо перед Новым годом в Краснооктябрьском районе Волгограда произошла крупная коммунальная авария – на улице 39-й Гвардейской прорвало магистральный водопровод диаметром 1000 мм, пролегающий вдоль улицы Еременко. По этой трубе подавали воду большому жилому массиву, но без воды и тепла на праздники волгоградцы не останутся. Как рассказали «КП-Волгоград» в «Концессиях», устранить коммунальную аварию и ликвидировать ее последствия коммунальщики постараются к концу этого дня, 30 декабря 2020 года.Воду в домах поначалу отключили, но затем горожан переключили на резервную схему водоснабжения. Это позволит снабжать квартиры водой, пусть и на пониженном давлении, а также не выключать отопление.Сейчас бригады ведут земляные работы, чтобы подобраться к дырявой трубе. Располагается она рядом с проезжей частью, так что движение транспорта по 39-й Гвардейской перекрыто от дома №30 до Второй продольной. Из-за прорыва тонны воды растеклись по дороге, часть ушла в ливневку, часть успела замерзнуть.- КДМ дорожного предприятия в непрерывном режиме будет очищать от наледи проезжую часть, - отмечают в ресурсоснабжающей организации.