В Волгоград из Дагестана доставили 29-летнего мужчину, который несколько лет наживался на волгоградских особенных детках. Этот горе-папаша усыновил восемь ребят из психинтерната, но не из большой любви, а ради денег. Как выяснилось позже, он похитил у них 8 миллионов рублей.- По данным следствия, в период с октября 2018-го по июнь 2019-го подозреваемый через администрацию Камышинского района оформил опеку над восемью воспитанниками «Петроввальского интерната для умственно отсталых детей». Вместе с детьми опекун получил право распоряжаться их имуществом. А на счетах у этих детей в общей сложности находилось почти 8 миллионов рублей. Это накопившиеся на их счетах ежемесячные социальные пенсии и выплаты, которые им платит государство, - сообщают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.Дагестанец забрал волгоградских детей и перевез их к себе на малую родину. Там он обналичил их счета. При этом, как установили следователи, он даже не жил с усыновленными детками, предпочитая проживать со своей семьей в отдельном доме. Но ежемесячно получал на ребят выплаты.- В Дагестан уже выехала следственно-оперативная группа в составе следователей третьего отдела по расследованию особо важных дел и следователей-криминалистов областного управления СКР. По инициативе волгоградской прокуратуры решение об опеке над волгоградскими детьми уже аннулировали. Ребят изъяли из приемной семьи и в ближайшее время доставят обратно в Петроввальский интернат, - уточняют в следственном управлении региона. - В Дагестан выехала и комиссия из числа сотрудников органов системы профилактики.Горе-опекуна задержали. На него уже завели уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Основанием послужили материалы, которые предоставили сотрудники УФСБ России по Волгоградской области, а также результаты проверки, проведенной прокуратурой Волгоградской области.В сопровождении полиции дагестанца доставили в Волгоград для проведения с его участием следственных действий.- В суд подготовлено ходатайство о заключении мужчины под стражу, - отмечают в ведомстве.