Еще в 2017 году жители Тракторозаводского района Волгограда обозначили дорогу, ведущую к местному роддому, как проблемную. Тогда и сейчас это позволяет сделать проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Так как дорога вела к социально значимому объекту, департамент городского хозяйства Волгограда обратил на нее внимание и внес в план ремонта.Однако это радостное событие омрачила позиция других горожан, которые проживали в частном секторе по улице Мещерякова. Люди боялись, что из-за новой дороги на их участки будет стекать вся вода после дождей и зимнего периода. Ушло время на то, чтобы убедить население в необходимости дорожного ремонта.Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ОНФ, улицу привели в порядок в 2020 году благодаря дополнительному траншу в размере 500 тысяч рублей.