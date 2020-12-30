Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении 56-летнего жителя Городищенского района Волгоградской области передали в суд. Мужчину, который раньше работал участковым Вертячинского лесничества, позволил своим знакомым в течение нескольких лет за два миллиона рублей вырубку деревьев. Перед служителем Фемиды мужчина подсудимый ответит сразу по нескольким статьям УК РФ – получение взятки и коммерческий подкуп.- Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБиПК областного Главка, расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по региону, - уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.Добавим, что фигурант уголовного дела находится под домашним арестом, ему грозит до 15 лет тюрьмы.- Уголовное дело в отношении посредника выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования, - добавили в ведомстве.