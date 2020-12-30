Волгоградцы заранее готовятся к новогодним каникулам. Если вы предпочитаете расплачиваться наличными, не забудьте в предпраздничной суете заглянуть в банкомат, пока он не опустел. Позаботьтесь и об оплате кредитов, если они у вас есть. Списание платежей в праздничные дни будет проходить по стандартному графику. Большинство банковских операций в Волгограде и области можно будет провести онлайн хоть в новогоднюю ночь, а «КП-Волгоград» подскажет, как будут работать отделения банков Волгограда в праздники с 31 декабря 2020 по 10 января 2021.Большинство банков Волгограда отправятся на долгие новогодние каникулы. Операции будут проводить в онлайн сервисах.Отделения Сбербанка в Волгоградской области 31 декабря 2020 будут работать как обычно, но закроются на час раньше. С 1 по 4 января и с 6 по 8 января в офисах нерабочие дни. Дежурные отделения откроются 5 января. С их списком можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы». А уже 9 января откроются все отделения, которые обычно работают в субботу, и 10 января – те банки, что работают по воскресеньям.Большинство офисов ВТБ 31 декабря 2020 будут работать до 16 часов. С 1 по 10 января 2021 открыты только дежурные отделения. В Волгограде офис на проспекте Ленина, 5, работает с 10 до 17 часов 4 и 6 января 2021 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак будут работать поликлиники, стоматологии и травмпункты в новогодние праздники 2021 в Волгограде, Волжском и Камышине (график дежурств).Как будут работать службы ЖКХ в новогодние праздники 2021 в Волгограде (полезный справочник).