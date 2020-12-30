Два волгоградских фонда «Лисена» и «Твори добро» получили «новогодние подарки» в виде субсидий от администрации города-героя: приюты для бездомных собак поделили 3 миллиона рублей (1,8 млн и 1,2 млн соответственно). Эти гранты пойдут на сокращение численности бродячих собак на улицах Волгограда гуманными способами.- Эти средства фонды направят на устройство дополнительных вольеров, а также на стерилизацию и прием от муниципальной службы по отлову безнадзорных животных, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.Далее зоозащитники будут выпускать собак в их прежние места обитания. Размножаться они уже не будут, да и в стаи стерилизованные животные сбиваются реже.- Волонтеры приютов проводят работу по социализации животных, перед выпуском за каждой собакой закрепляется куратор, - добавили в администрации.Такой подход позволит уменьшить число безнадзорных животных. Отметим, что субсидирование приютов началось в 2018 году.