В рамках нескольких госпрограмм в Волгоградской области построили и обновили более 400 километров региональных магистралей. Автомобилисты уже отметили, что многие участки расширены, появились обустроенные обочины, нет ям и ухабов. Что немаловажно, за этот год дорожники построили подъезды к селам и хуторам, жители которых раньше ездили по грунтовым дорогам, чтобы добраться до трассы.Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, до 2024 года планируется построить и отремонтировать порядка 2,4 тысяч километров дорог, а это 240 проектов. В том числе речь идет о сельских дорогах, которые дано нуждаются в обновлении или строительстве.- Самые масштабные — возведение третьей и четвертой очереди пускового комплекса моста через Волгу, строительство обхода Волгограда, продление рокадной дороги до Спартановки и в направлении Кировского района, - добавили в администрации.