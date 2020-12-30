Зимняя забава двух жителей хутора Дудачный Фроловского района Волгоградской области закончилась печально: один из них угодил в Михайловскую ЦРБ с серьезными травмами.Инцидент произошел накануне, 29 декабря. Странная затея возникла у двух товарищей: 34-летний водитель «семерки» прицепил к своей машине тюбинг, а его 24-летний приятель, видимо, искавший острых ощущений, решил прокатиться с ветерком. Легковушка повернула в сторону хутора Лыча, в итоге трос вместе с ватрушкой занесло в сторону дорожного знака.Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, пострадавший мужчина обратился за медицинской помощью, его жизни ничто не угрожает.- Добавим, что за дежурные сутки подразделениями ГИБДД пресечено 585 нарушений ПДД, выявлено 14 нетрезвых водителей, - отметили в пресс-службе областного Главка.