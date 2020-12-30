Более трех сотен рукотворных рождественских елочек появится 30 декабря 2020 года в Комсомольском саду Волгограда. В парке устроят выставку работ фестиваля «Рождественская елочка», который проходил в расположенной по соседству школе №83. Посмотреть на креативные елочки и зарядиться праздничным настроением можно будет на пути в резиденцию Деда Мороза. Начинается экспозиция у скульптуры Зайки. .Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации парка, красивые елочки сделали ребята и педагоги из 250 школ Волгограда. Полюбоваться их творениями в Комсомольском саду можно будет вплоть до Рождества – 7 января 2021 года. А Дед Мороз ждет в гости детей в своей резиденции до 14 января.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовый год 2021 в Волгограде: куда сходить на зимних каникулах и где отметить праздник в Волгограде.Где покататься на коньках в Волгограде и Волжском зимой 2020 - 2021 года (все катки, график, cтоимость, прокат)