Сегодня, 30 декабря, в Волгоградской области будет не очень холодно, но зато ожидается сильный гололед. Как сообщили «КП-Волгоград» синоптики Волгоградского ЦГМС, в разных районах региона возможны осадки – снег, морось, отсюда гололедица. Дорожную обстановку осложнят туманы.Ветер юго-восточный с порывами до 10 метров в секунду, а в отдельных частных области – до 14 метров. При этом температура днем ожидается «праздничная»: при -6...-1º можно отлично погулять, подышать свежим воздухом и насладиться предновогодним настроением, который создают всевозможные площадки с елками, катками, ледяными горками и фотозонами.Ночью заметно похолодает до -17º в северных районах, на юге - 2...-7º. Автомобилистам стоит быть особенно осторожными на магистралях и неукоснительно соблюдать ПДД, не рисковать и думать о безопасности других участников движения.