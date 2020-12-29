МУП «Волжская автоколонна № 1732» решила сделать жителям Волжского подарок «под елочку»: их автобусы будут возить пассажиров в новогоднюю ночь бесплатно. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе администрации города-спутника.- Плата за проезд не будет взиматься с 20.00 31 декабря до 5.00 1 января во всех автобусах и трамваях, которые обслуживает МУП «Волжская автоколонна № 1732», - уточняют в администрации Волжского.Напомним, 31 декабря 2020 автобусы маршрутов №1 и №2у будут работать до 23.00. Автобус №14 будет работать всю новогоднюю ночь с интервалом в 20 минут. На этом маршруте задействуют 6 машин.Пассажиров этих автобусов в новогоднюю ночь ждет еще один сюрприз от перевозчика: людей в салонах будут встречать кондукторы и водители, одетые в костюмы Снегурочки и Деда Мороза. А для поднятия праздничного настроения в салонах автобусов будут звучать популярные новогодние мелодии и песни.Напомним, что с 16 декабря на маршрутах №14 и №2у курсируют 8 оформленных новогодней символикой «Моробусов счастья». Также к Новому году городские трамваи украсили светодиодной подсветкой. Красочными праздничными баннерами оформлен и ряд остановок общественного транспорта.1 января 2021 общественный транспорт Волжского будет работать по сокращенному расписанию.О том, как будет работать общественный транспорт в Волгограде в новогодние праздники, можно ознакомиться здесь.