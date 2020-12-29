Аэропорт Волгограда расширяет свою географию полетов. В раписании появятся семь новых направлений – в Челябинск, Сургут, Пермь, Красноярск, Усинск, Омск и Казань. Причем стартуют полеты по этим направлениям уже в январе 2021 года. Обслуживать их будет авиакомпания ЮВТ АЭРО. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе волгоградской воздушной гавани.Так, со 2 января 2021 года самолеты будут вылетать в Казань с последующим транзитным перелетом в Сургут. Летать будут два раза в неделю - по вторникам и субботам. Стоимость перелета в Казань – от 4 590 рублей, в Сургут – от 5 590 рублей.Полеты по маршруту Волгоград – Челябинск – Омск будут выполняться по субботам. Стоимость перелета в Челябинск – от 5 590 рублей, в Омск – от 8 090 рублей.С 5 января стартуют полеты из Волгограда в Красноярск с остановкой в Челябинске. Летать будут каждый вторник. Стоимость билетов – от 8 090 рублей.Самолеты по маршруту Волгоград – Пермь – Усинск будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и четвергам. Стоимость билета до Перми – от 5 590 рублей, до Усинска – от 10 253 рублей.- Полеты будут осуществляться на авиалайнерах Бомбардье CRJ-200. Вместимость их – 50 человек, - добавляют в аэропорту Волгограда.Купить билеты и получить дополнительную информацию о рейсах можно на сайте авиакомпании.