В Волгограде опять авария с участием пассажирского маршрутного такси. Произошла она сегодня, 29 декабря, примерно в 16.44. Правда, по данным ГУ МВД по Волгоградской области, виновником ДТП стал не маршрутчик. Наоборот, микроавтобус оказался пострадавшим. А спровоцировал эту аварию водитель фургона «Иж».- 39-летний водитель грузо-пассажирского автомобиля «Иж-27175», ехал по улице Лазоревая и напротив дома № 1 по улице Ольгинская не справился с управлением. Машину занесло и она врезалась в маршрутку №70а «Ситроен», которая следовала со стороны Советского района в сторону Красноармейского, - сообщили «КП-Волгоград» подробности случившегося в пресс-службе регионального Главка.За рулем микроавтобуса был 58-летний мужчина. Он не пострадал, как и вновник ДТП остался невредим. А вот две пассажирки маршрутного такси обратились за медпомощью, но травмы, как уточняют, они получили незначительные.- На месте работает следственно-оперативная группа, наряды ДПС городской ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства, - уточняют в ГУ МВД по Волгоградской области.