80-летняя жительница Волгограда попалась на удочку афериста, который убедил старушку купить у него ящик с чудодейственными «кремлевскими таблетками». Благо мошенника поймали, и теперь он за все ответит.Дело афериста дошло до Волгоградского областного суда. Как установили в суде, 26-летний Дмитрий Ковынев вместе со своим напарником в течение месяца приходили к 80-летней старушке. Парни представлялись медработниками и предлагали купить у них стимуляторы желудочно-кишечного тракта. Они убеждали пенсионерку, что эти «кремлевские таблетки» обладают чудесными свойствами – лечат от всех болезней и продлевают жизнь. Причем заявили, что если бабушка купит у них большую партию этих чудо-таблеток, то ей компенсируют 1 миллион рублей.Пенсионерка поверила и купила у лжемедиков этих «кремлевских таблеток» на 423 тысячи рублей.16 декабря 2020-го афериста задержала полиция. Волжский суд отправил его под стражу до 15 февраля, но адвокат посчитал такое наказание слишком суровым и просил отпустить волгоградца под домашний арест. Однако, областной суд отказал в ходатайстве адвоката.