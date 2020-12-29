В расписании пригородных поездов в Волгоградской области появится еще один маршрут. Приволжская железная дорога запускает поезд, который будет курсировать между Алексиково – Урюпино. Пригородный поезд начнет ездить с 1 января 2021 года и будет ходить ежедневно. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Привжд.Поезд № 6520 Алексиково – Урюпино будет отправляться со станции Алексиково ежедневно в 10.47, прибывать на конечную станцию Урюпино - в 11.35.В обратном направлении поезд № 6519 будет отправляться из Урюпино ежедневно в 12.06, на конечной станции в Алексиково он будет в 12.53.- Кроме того, с 1 января 2021 года пригородные поезда, курсирующие между станциями Арчеда и Косарка, будут следовать сокращённым маршрутом Арчеда – Алексиково, - сообщают в Привжд.Из Арчеды поезд будет отправляться в 06.40, в Алексиково прибывать – в 10.16. В обратном направлении из Алексиково – ежедневно отправление в 13.24, прибытие в Арчеду – в 16.54.