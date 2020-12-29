Сразу два новеньких ФОКа открыли к новому году свои двери в Волгоградской области. Один из них расположен в Дзержинском районе Волгограда, другой – в Краснослободске.В Волгограде спорткомплекс построен на месте пустыря (неподалеку от Центра водных видов спорта). Его площадь – более 6 тысяч «квадратов». Здесь есть все и беговые легкоатлетические дорожки, и мини-футбольное поле с искусственным покрытием, и площадки для игры в стритбол и тренажеры для занятий воркаутом, и секторы для прыжков в высоту и в длину. А еще здесь обустроена площадка для занятий пляжным гандболом и установлены уличные тренажеры. Ежедневно заниматься на открытых площадках смогут заниматься спортом более 300 человек.Для удобства посетителей имеются раздевалки, а на поле установлено современное световой табло. Предусмотрели и зрительские трибуны.ФОК в Краснослободске тоже большой – он способен принять до 500 посетителей в день.- В одноэтажном здании имеются тренажерный зал и зал для игровых видов спорта, раздевалки с санузлами и душевыми, медблок, тренерские, комната для хранения инвентаря, гардеробная, санузлы для посетителей и персонала. На современной арене можно проводить тренировки и соревнования по мини-футболу, гандболу, волейболу, баскетболу, - перечисляют в администрации региона.Напоминая, что оба ФОКа возвели в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография».