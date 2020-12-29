Сегодня, 29 декабря, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел встречу с Советом Волгоградской областной думы. Главными темами стали предварительные итоги совместной работы по социально-экономическому развитию региона и реализация задач развития в 2021 году. Встреча началась с минуты молчания в память погибших во время терактов в Волгограде, которые 29 и 30 декабря 2013 года произошли на железнодорожном вокзале и в троллейбусе.Конец года – время подводить итоги. 2020-й был очень тяжелым. В первую очередь из-за пандемии коронавируса. Она потребовала практически от каждого человека много сил и терпения. Огромная работа упала на плечи медиков в противостоянии с COVID-19. Также из-за коронавируса необходимо было тратить дополнительные средства на систему здравоохранения. Во время подведения итогов года было отмечено, что регион на организацию работы по борьбе с коронавирусом потратил более 16 миллиардов рублей. Средства выделялись из бюджетов разных уровней и шли на модернизацию учреждений здравоохранения, а также на меры поддержки предприятиям и жителям. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации области.С марта 2020 года многие больницы и клиники переформатировались в ковидные госпитали для лечения больных с COVID-19. В стационарах развернули чуть более восьми тысяч мест для пациентов. А медики разного профиля переквалифицировались в инфекционистов.Губернатор Андрей Бочаров отметил, что в 2021 году продолжится модернизация сферы здравоохранения с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. Однако сумма выделяемых средств будет менее десяти миллиардов.- 9,7 миллиардов рублей будут направлены на дальнейшее расширение мощностей лечебных учреждений, приобретение нового медоборудования и медикаментов, обеспечение стимулирующих выплат медикам, оказание поддержки пострадавшим от пандемии отраслям, в первую очередь малому и среднему бизнесу, промышленности, АПК, - рассказал Андрей Бочаров.