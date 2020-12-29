Волгоградский боксер Максим Бабанин только в прошлом году завоевал бронзовую медаль чемпионата мира, а сегодня он возглавил областную федерацию. Кандидатуру 32-летнего спортсмена единогласно поддержали на выборах общественной организации. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в Федерации бокса России. По словам самого спортсмена, он готов к новому для себя амплуа.- Да, у меня нет управленческого опыта, но все это нарабатывается. Нужно только включиться и понять все механизмы. С другой стороны, у меня есть большой опыт в качестве спортсмена, и я все видел своими глазами. У меня хороший контакт с боксерами и тренерами.При этом Максим Бабанин не планирует вешать перчатки на гвоздь. Он хочет продолжить выходить на ринг в качестве спортсмена. Тем более, у него еще есть шанс попасть на Олимпиаду.- Есть шанс побороться за попадание в сборную. А самое главное – есть желание выступать.Однако если совмещение не будет идти на пользу, Бабанин будет готов завершить карьеру спортсмена. Отметим, в его активе бронзовые медали на чемпионате мира и Европы по боксу, также он многократный призер чемпионатов России. Предыдущим председателем Волгоградской областной федерации бокса был Алексей Цуканов - генеральный директор компании «Пересвет Юг», которая достраивает некоторые проблемные жилые комплексы в Волгограде.