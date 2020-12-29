Перед новым годом всегда идет самая бойкая торговля. И именно в эти дни некоторые предприниматели, которые торговали на рынке Титова, остались не у дел. Все из-за пожара, который вспыхнул на рынке ночью с 26 на 27 декабря. Огонь уничтожил более тысячи квадратных метров площади. Пострадали 28 предпринимателей, которые осуществляли там твою деятельность. Такие цифры сегодня озвучили в оперштабе, созданном после ЧП при администрации Краснооктябрьского района вместе с районной прокуратурой.- Сейчас завершается формирование реестра предпринимателей, имущество которых пострадало во время пожара. Сотрудники налоговой службы помогают им оперативно восстановить правоустанавливающие документы на ведение предпринимательской деятельности, которые сгорели на пожаре. Владелец рынка устанавливает новые нестационарные ряды на 50 мест, куда временно переедут продавцы, чтобы не упустить заработок перед новым годом, - отчитываются в оперативном штабе.Обещают, что уже 31 декабря бизнесмены смогут вернуться к работе. Оперштаб в свою очередь договорился об установке у временных торговых рядок передвижной ветлаборатории, которая будет контролировать качество реализуемых товаров.Причины пожара еще устанавливают.