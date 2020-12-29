В Волгоградской области 29 декабря жертвой коронавируса стали 4 человека. Как рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе, вирус стал причиной смерти у четырех мужчин в возрасте от 49 до 66 лет. Они поступили в ковидные стационары с двусторонней пневмонией и подтвержденным COVID-19.55-летний волгоградец при первых симптомах болезни отправился в поликлинику. Врач назначил ему амбулаторное лечение. Но оно не помогало, тогда пациента с заболеваниями эндокринной системы положили в клиническую больницу №4. Сразу же обратился за медпомощью 49-летний житель Волгограда. По результатам обследования его направили в Волгоградскую областную клиническую инфекционную больницу №1. Мужчина страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.Житель Волжского посетил поликлинику на четвертый день болезни. Состояние было не лучшим, поэтому его госпитализировали в городскую клиническую больницу №1. У него были проблемы с сердцем и эндокринной системой. В тяжелом состоянии в городскую больницу №1 Камышина попал 65-летний житель района. Медики не установили дату и способ заражения пациента, у которого еще были заболевания сердца. Спасти его также не удалось.